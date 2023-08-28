Тренер «Кристалла»: надо было вратарю глаза закрыть — может, был бы шансик у «Локомотива»

Тренер «Кристалла» Геннадий Тумилович прокомментировал разгромную победу над «Локомотивом» со счётом 12:5 в состоявшемся накануне финальном матче чемпионата России.

«Немного обыденно. Три или четыре чемпионства подряд, со счёта сбиваемся. Но стоит отметить, что в этом году было посложнее. В Саратове собрали боеспособную команду, которая должна была быть в финале. У Краснодара пока молодая команда, но серьёзный спонсор, серьёзные вложения.

Ожидали ли, что «Локомотив» проиграет нам в финале 5:12? Подобного ожидали мы от себя. Мы создаём много моментов, всю зиму и весну работали над реализацией. В принципе, ничего неожиданного. Да, такого разгромного счёта не ожидали, но дело в том, что мы проповедуем атакующий футбол. Не буду скромничать, в этом году мы чуть плюнули на оборону. Основное у нас – это игра для зрителей, праздник футбола.

Блин, надо было вчера хоть вратарю, может, глаза закрыть, очки тёмные надеть. Может, тогда бы у «Локомотива» шансик был», — сказал Тумилович в интервью YouTube-каналу #Такой футбол.