Столкновение Эвенепула с девушкой после финиша третьего этапа «Вуэльты». Видео

Третий этап веломногодневки «Вуэльта Испании» завершился победой бельгийского гонщика Ремко Эвенепула из команды Soudal Quick-Step, который вышел в лидеры общего зачёта. Однако после пересечения финишной черты Эвенепул не успел быстро остановиться и врезался в одну из зрительниц. В отличие от других, вышедших навстречу победителю, девушка не успела увернуться от столкновения. В результате инцидента бельгиец упал и разбил лицо в кровь. Травма оказалась незначительной – гонщику только наложили швы на бровь.

На подиум вместе с Эвенепулом поднялись датчанин Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma и испанец Хуан Аюсо из UAE Team Emirates. Россиянин Александр Власов, представляющий команду Bora-Hansgrohe, финишировал десятым, также войдя в число десяти гонщиков, отставших от лидера на одну секунду. Этот результат позволил Власову выйти на пятое место в общем зачёте «Вуэльты».

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