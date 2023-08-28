Конфликт между Карлсеном и Ниманном решён без суда, обвинения в читерстве сняты

Конфликт между норвежским гроссмейстером Магнусом Карлсеном и американцем Хансом Ниманном исчерпан. Шахматист из США восстановлен на Chess.com, и оба спортсмена заявили о желании сыграть друг с другом.
Напомним, в прошлом году Карлсен после поражения от Ниманна обвинил американца в читерстве. После ряда нелицеприятных комментариев и инцидентов Ханс подал в суд иск на $ 100 млн о защите чести и достоинства. Однако сегодня сайт Chess.com выступил с заявлением о достигнутом между гроссмейстерами соглашении.
«На данный момент Ханс полностью восстановлен на Chess. com, и мы с нетерпением ждём его участия в наших мероприятиях. Мы также хотели бы подтвердить, что мы придерживаемся выводов нашего публичного отчёта о Хансе за октябрь 2022 года, в том числе того, что мы не нашли убедительных доказательств того, что он жульничал в каких-либо партиях», — говорится в заявлении.
«Я принимаю и понимаю заявление Chess.com, включая их слова о том, что нет убедительных доказательств того, что Ниманн жульничал в игре против меня. Я готов сыграть с Ниманном в будущих турнирах, если мы попадём друг на друга», — прокомментировал итог расследования Карлсен.
«Я рад, что мой иск против Магнуса Карлсена и Chess. com был решён взаимоприемлемым образом и что я возвращаюсь на Chess.com. С нетерпением жду возможности сразиться с Магнусом в шахматах, а не в суде», — отметил Ниманн.
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