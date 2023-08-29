Кристина Тимановская рассказала, как потеряла сознание во время чемпионата мира

Бывшая белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, оказавшаяся в центре скандала на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония), рассказала о плохом самочувствии в полуфинале чемпионата мира, на котором она впервые выступала за Польшу.

По итогам полуфинальных забегов Тимановская заняла последнее, 23-е место. После этого Кристина потеряла сознание и уехала со стадиона в инвалидной коляске.

«После квалификации я чувствовала себя ужасно. После возвращения в гостиницу у меня ужасно болела голова, кожа горела, как будто у меня жар. Но его не было. Мне прикладывали лёд и целый день давали лекарства. Я чувствовала слабость, но дошла до полуфинала и выложилась на все сто. Я даже вспомнила бабушку, которая однажды лежала без сил во время моих сборов в Карпаче», — приводит слова Тимановской Sport.pl.