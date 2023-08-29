Сбежавшая в Польшу Тимановская: я побью рекорд Беларуси — там об этом никто не узнает

Бывшая белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, оказавшаяся в центре скандала на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония), впервые выступая за Польшу, ответила на вопрос, является ли пятое место в эстафете на чемпионате мира в Будапеште (Венгрия) успехом для спортсменки.

«Да. Большой успех для Польши. Когда-то у меня была медаль на чемпионате Европы до 23 лет за Беларусь. Но сейчас этот успех для меня самый большой.

Сейчас я думаю о том, чтобы побить рекорд Беларуси. Это 22,68 секунды, я на этом не акцентирую внимание, но моя бабушка очень хотела бы, чтобы я побила этот рекорд. Она тоже бегала, но не на таком уровне, как я. Это была её мечта с тех пор, как я начала бегать. Я сделаю это когда-нибудь. Я уверена, что никто в Беларуси не узнает мой рекорд, когда я его побью, кроме моей бабушки», – приводит слова Тимановской Sport.pl.