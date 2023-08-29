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Скончался пятикратный чемпион мира по самбо Владимир Шкалов

Скончался пятикратный чемпион мира по самбо Владимир Шкалов
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Пятикратный чемпион мира по самбо Владимир Шкалов скончался на 67-м году жизни. Об этом сообщил президент Федерации самбо Москвы Ренат Лайшев.

«Владимира Шкалова не стало», — приводит слова Лайшева «РИА Новости».

Причина смерти в данный момент неизвестна. В январе 2023 года Шкалов перенёс инфаркт.

Шкалов становился чемпионом мира в весовой категории свыше 100 кг в 1979, 1985, 1986, 1987 и 1988 годах. В 1984 году он выиграл золотую медаль на чемпионате Европы. Владимир также участвовал в соревнованиях по дзюдо и становился призёром чемпионатов СССР (бронзовая медаль в 1977 году и серебряные медали в 1980, 1984 и 1985 годах). В течение последних лет он занимал пост вице-президента Федерации дзюдо России.

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