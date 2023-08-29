Всемирная федерация бадминтона допустила россиян к участию в турнирах с февраля 2024 года

Всемирная федерация бадминтона (BWF) допустила российских и белорусских спортсменов к выступлениям на международных турнирах в нейтральном статусе. Атлеты России и Беларуси смогут выступать на соревнованиях с 26 февраля 2024 года. Об этом сегодня, 29 августа, сообщила пресс-служба организации.
«Это важное решение для спорта. Совет BWF придерживается принципов Международного олимпийского комитета и мирового спортивного движения в отношении открытого участия спортсменов в соревнованиях.
Мы считаем, что решение снять дисквалификацию с российских и белорусских спортсменов, которые соответствуют критериям для участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов, является позитивным шагом вперёд», — приводит пресс-служба организации слова главы Всемирной федерации бадминтона Поуля-Эрика Хёйера.
В сентябре 2023 года спортсмены смогут подать заявку на получение нейтрального статуса, затем федерация проверит атлетов на соответствие требованиям МОК. К началу 2024 года станут известны имена россиян и белорусов, которые смогут выступать на международных турнирах.
- 29 августа 2023
-
18:15
-
17:35
-
17:21
-
16:52
-
12:56
-
11:04
-
09:53
-
09:43
-
05:46
-
00:53
- 28 августа 2023
-
23:39
-
21:43
-
21:17
-
21:10
-
20:59
-
20:42
-
19:26
-
19:08
-
18:52
-
18:46
-
17:39
-
16:20
-
16:13
-
16:01
-
15:15
-
14:15
-
13:58
-
13:14
-
12:52
-
08:46
-
05:44
-
04:57
-
01:00
-
00:30
-
00:26