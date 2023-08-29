Всемирная федерация бадминтона допустила россиян к участию в турнирах с февраля 2024 года

Всемирная федерация бадминтона (BWF) допустила российских и белорусских спортсменов к выступлениям на международных турнирах в нейтральном статусе. Атлеты России и Беларуси смогут выступать на соревнованиях с 26 февраля 2024 года. Об этом сегодня, 29 августа, сообщила пресс-служба организации.

«Это важное решение для спорта. Совет BWF придерживается принципов Международного олимпийского комитета и мирового спортивного движения в отношении открытого участия спортсменов в соревнованиях.

Мы считаем, что решение снять дисквалификацию с российских и белорусских спортсменов, которые соответствуют критериям для участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов, является позитивным шагом вперёд», — приводит пресс-служба организации слова главы Всемирной федерации бадминтона Поуля-Эрика Хёйера.

В сентябре 2023 года спортсмены смогут подать заявку на получение нейтрального статуса, затем федерация проверит атлетов на соответствие требованиям МОК. К началу 2024 года станут известны имена россиян и белорусов, которые смогут выступать на международных турнирах.