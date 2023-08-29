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Полиция спасла велогонщиков на «Вуэльте», на них планировали вылить 400 литров масла

Полиция спасла велогонщиков на «Вуэльте», на них планировали вылить 400 литров масла
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Полицейским удалось предотвратить очередное происшествие на веломногодневке «Вуэльта Испании», сообщает Cyclinguptodate. Служителям правопорядка удалось поймать с поличным человека, который планировал сорвать гонку с помощью 400 литров оливкового масла.

Во время четвёртого этапа «Вуэльты» подозреваемые планировали вылить на участников гонки два контейнера с маслом. Ёмкости были закреплены на мосту над дорогой, по которой должен проследовать пелотон. Шланг из контейнеров был направлен непосредственно на дорогу на въезде под мост. С помощью такого несложного механизма злоумышленники планировали сорвать этап веломногодневки.

Испанская полиция в ходе расследования задержала четверых подозреваемых.

Напомним, после трёх этапов на «Вуэльте» лидирует бельгийский гонщик Ремко Эвенепул из команды Soudal Quick-Step. Накануне, выиграв третий этап после финиша, он врезался в девушку, упал и разбил лицо до крови.

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Столкновение Эвенепула с девушкой после финиша третьего этапа «Вуэльты». Видео
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