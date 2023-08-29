Полиция спасла велогонщиков на «Вуэльте», на них планировали вылить 400 литров масла

Полицейским удалось предотвратить очередное происшествие на веломногодневке «Вуэльта Испании», сообщает Cyclinguptodate. Служителям правопорядка удалось поймать с поличным человека, который планировал сорвать гонку с помощью 400 литров оливкового масла.
Во время четвёртого этапа «Вуэльты» подозреваемые планировали вылить на участников гонки два контейнера с маслом. Ёмкости были закреплены на мосту над дорогой, по которой должен проследовать пелотон. Шланг из контейнеров был направлен непосредственно на дорогу на въезде под мост. С помощью такого несложного механизма злоумышленники планировали сорвать этап веломногодневки.
Испанская полиция в ходе расследования задержала четверых подозреваемых.
Напомним, после трёх этапов на «Вуэльте» лидирует бельгийский гонщик Ремко Эвенепул из команды Soudal Quick-Step. Накануне, выиграв третий этап после финиша, он врезался в девушку, упал и разбил лицо до крови.
- 29 августа 2023
-
18:15
-
17:35
-
17:21
-
16:52
-
12:56
-
11:04
-
09:53
-
09:43
-
05:46
-
00:53
- 28 августа 2023
-
23:39
-
21:43
-
21:17
-
21:10
-
20:59
-
20:42
-
19:26
-
19:08
-
18:52
-
18:46
-
17:39
-
16:20
-
16:13
-
16:01
-
15:15
-
14:15
-
13:58
-
13:14
-
12:52
-
08:46
-
05:44
-
04:57
-
01:00
-
00:30
-
00:26