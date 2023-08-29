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Гровс выиграл 4-й этап «Вуэльты Испании», Власов сохранил пятое место в общем зачёте

Гровс выиграл 4-й этап «Вуэльты Испании», Власов сохранил пятое место в общем зачёте
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Австралийский гонщик Кэйден Гровс из команды Alpecin-Deceuninck стал победителем четвёртого этапа веломногодневки «Вуэльта Испании». В одно время с ним финишировали ещё 50 участников. Среди них лидер общего зачёта бельгиец Ремко Эвенепул из команды Soudal Quick-Step и россиянин Александр Власов из команды Bora-Hansgrohe, сохранивший пятую позицию в генеральной классификации.

Велошоссе. «Вуэльта-2023». Четвёртый этап. Андорра-ла-Велья — Таррагона, 184,6 км

1. Кэйден Гровс (Австралия, Alpecin-Deceuninck) – 4:05.41.
2. Хуан Себастьян Молано (Колумбия, UAE Team Emirates) – то же время.
3. Эдвард Тёнс (Бельгия, Lidl — Trek) – то же время…
12. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) – то же время.
13. Александр Власов (Россия, Bora-Hansgrohe) — то же время.

Генеральная классификация после четырёх этапов

1. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 12:48.52.
2. Энрик Мас (Испания, Movistar) – отставание 0.05.
3. Ленни Мартинес (Франция, Groupama — FDJ) +0.11.
4. Йонас Вингегор (Дания, Jumbo-Visma) +0.31.
5. Александр Власов (Россия, Bora-Hansgrohe) +0.33.
6. Сиан Эйтдебрукс (Бельгия, Bora-Hansgrohe) – то же отставание.

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