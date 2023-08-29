Федерация бадминтона России прокомментировала допуск спортсменов на международные турниры

Председатель совета Национальной федерации бадминтона России Андрей Антропов прокомментировал допуск российских спортсменов на международные соревнования. Россияне в нейтральном статусе смогут выступать на турнирах с 26 февраля 2024 года.

«Очень хорошо, что принято решение. Мы эту тему достаточно серьёзно обсуждали во время встреч с нашими коллегами. Но мы ещё не знаем условий допуска. Отбор на Олимпиаду заканчивается в конце мая, понятно, что за три месяца отобраться почти нет шансов. Можно будет проговаривать какой-то уайлд-кард или что-то ещё. Хотя я слабо представляю, как правила могут меняться во время игры. И необходимо обсуждать рейтинг, который у нас сейчас на нуле.

Непонятно, по какому принципу будут допускаться спортсмены. Если эти принципы будут противоречить российскому законодательству, то они будут неприемлемы. Нам нужны будут консультации и дополнительные переговоры с нашими коллегами из международной федерации. Мы видим, что они пытаются и всё делают, чтобы мы как можно быстрее приняли участие в соревнованиях», — приводит слова Антропова ТАСС.