Харлан — о слезах на ЧМ: плакала, потому что я выхожу, борюсь, но у нас всех горе

Украинская саблистка Ольга Харлан рассказала, почему плакала на чемпионате мира по фехтованию после того, как отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой.

«Я начала плакать ещё на дорожке. То есть я отстёгиваюсь, стоит Джиджи, мой парень, он меня целует, говорит: «Молодец, молодец», — тренер меня обнимал… Потом выхожу, иду в угол и так просто бросаю вещи, мне кажется, это никто не видел, кроме моего тренера, падаю на колени и просто начинаю рыдать и кричать. Не помню, когда в жизни я так плакала. Очень сильно кричала, из меня всё выходило.

С того момента я очень много думала об этой реакции — что это было? С какой эмоцией это связано? Со своим психологом пыталась это выяснить. И вчера или позавчера я до этого дошла. Я поняла, что это было горе. Я плакала, потому что это было горе. Всё, что происходит, — это горе.

И я просто плакала, потому что я выхожу, борюсь, но у нас всех горе. То есть это было не из-за того, что я не пожала руку — нет, это из-за того, что из меня выходило всё. Я понимаю, что я там одна, возле меня стоит тренер и он даже даже не подходит и не успокаивает меня вообще.

Вот так, минут пять, я нон-стопом кричала. Потому что до этого все эти месяцы я сдерживалась — не позволяла себе, это всё было внутри. И тут я это сделала — выиграла, пережила эту ночь, и всё оно выходило», — цитирует Харлан издание ua.tribuna.com.