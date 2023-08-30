Юлия Ефимова: хочется провести последние соревнования, чтобы красиво подытожить карьеру

Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы 31-летняя российская пловчиха Юлия Ефимова сообщила, что планирует тренироваться и выступать на соревнованиях, несмотря на отстранение россиян от международных турниров.
«В Россию приехала надолго. До декабря точно. Может быть, что-то поменяется в одну или другую сторону. Но я очень соскучилась. Много чего нужно будет сейчас сделать. И я рада, что вернулась домой. Я решила, что, даже если не будет международных стартов, мне хочется провести последние соревнования для себя, чтобы как-то красиво подытожить свою карьеру. Даже сли у нас не будет Олимпиады, я стану готовиться. Потому что решила, что этот год посвящу тренировкам», — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».
Напомним, российские пловцы не допущены на международные соревнования из-за ситуации на Украине.
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