Китайская гимнастка: Анастасия Близнюк — очень строгий тренер

Китайская гимнастка Сяо Минсинь поделилась мнением о двукратной олимпийской чемпионке по художественной гимнастике в групповых упражнениях Анастасии Близнюк, которая работает с национальной командой Китая. Спортсменка подчеркнула, что россиянка является очень строгой специалисткой.

«Мне приходилось работать под руководством Близнюк, это очень строгий тренер. В России почти все тренеры строгие, как и в Китае. Иначе нельзя добиться результата. Я мечтаю попасть в состав олимпийской команды и выступить на Играх в Париже.

Я следила за чемпионатом мира, который проходил в Испании. Да, сборная Китая на этом турнире выступила очень успешно благодаря показанной на ковре чистой гимнастике и большой тренировочной работе перед соревнованиями. В этом есть и заслуга Близнюк», — приводит слова Минсинь ТАСС.

Напомним, Близнюк работает с китайской сборной с 2022 года.