Исполнительный директор ФШР Ткачёв: этот Кубок мира можно считать историческим

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачёв поделился мнением о том, почему завершившийся в Баку (Азербайджан) Кубок мира по шахматам можно считать историческим событием.

«Безусловно, Андрей Васильевич (Филатов, президент ФШР. — Прим. «Чемпионата») прав, этот Кубок мира можно считать историческим по двум причинам.

Первая — в мужской секции Магнусу Карлсену наконец-то покорилась эта вершина. Это последний титул, которого не было у Магнуса. Он войдёт в историю как первый шахматист, который собрал все возможные трофеи.

Вторая причина — впервые член Азиатской шахматной федерации (россиянка Александра Горячкина. — Прим. «Чемпионата») стала обладательницей Кубка мира. Удивительного ничего в этом нет. Именно в женской секции этот турнир проводится всего второй раз. Это действительно исторический Кубок.

Как отреагировали в Федерации шахмат Азии? Как таковых заявлений не было, были поздравления. Мы только выстраиваем взаимоотношения, но уже показываем, что наши должны гордиться», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.