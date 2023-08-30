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Горячкина: Карлсену всё приелось. Теперь он начинает искать лазейки для себя

Горячкина: Карлсену всё приелось. Теперь он начинает искать лазейки для себя
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Российская шахматистка Александра Горячкина прокомментировала нежелание норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена участвовать в матче за титул чемпиона мира. Ранее норвежец заявил, что готов сыграть в матче за титул чемпиона мира, если партий станет больше, а контроль времени будет короче.

«Думаю, он просто всё выиграл, поэтому ему всё приелось. Он начинает искать лазейки для себя, но надо дать шанс выиграть всем остальным с этим контролем! Но опять же, проводятся чемпионаты мира по блицу, быстрым шахматам. Пожалуйста, не хочешь играть в классику, играй в укороченный контроль. Классика — это то, что было всегда и должно оставаться таким. Понимаю ли я отказ Магнуса? Я вообще толерантно отношусь к действиям остальных людей. Пусть живут так, как им хочется жить», — передаёт слова Горячкиной корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.

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