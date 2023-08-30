Горячкина: Карлсену всё приелось. Теперь он начинает искать лазейки для себя

Российская шахматистка Александра Горячкина прокомментировала нежелание норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена участвовать в матче за титул чемпиона мира. Ранее норвежец заявил, что готов сыграть в матче за титул чемпиона мира, если партий станет больше, а контроль времени будет короче.
«Думаю, он просто всё выиграл, поэтому ему всё приелось. Он начинает искать лазейки для себя, но надо дать шанс выиграть всем остальным с этим контролем! Но опять же, проводятся чемпионаты мира по блицу, быстрым шахматам. Пожалуйста, не хочешь играть в классику, играй в укороченный контроль. Классика — это то, что было всегда и должно оставаться таким. Понимаю ли я отказ Магнуса? Я вообще толерантно отношусь к действиям остальных людей. Пусть живут так, как им хочется жить», — передаёт слова Горячкиной корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.
- 30 августа 2023
-
16:57
-
16:53
-
16:43
-
16:33
-
16:31
-
16:20
-
16:14
-
16:08
-
15:50
-
15:45
-
15:31
-
14:01
-
11:36
-
11:00
-
09:44
- 29 августа 2023
-
23:00
-
21:24
-
20:59
-
20:21
-
19:26
-
18:15
-
17:35
-
17:21
-
16:52
-
12:56
-
11:04
-
09:53
-
09:43
-
05:46
-
00:53
- 28 августа 2023
-
23:39
-
21:43
-
21:17
-
21:10
-
20:59