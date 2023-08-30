Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв прокомментировал заявление ФИДЕ против сексизма и сексуального насилия в шахматах, которое организация опубликовала по ходу проходившего в августе в Баку (Азербайджан) Кубка мира.

«Так совпало, что заявление это всплыло во время Кубка мира. Но это могло произойти и до Кубка мира, и после. Это совпадения. Не было никакого злого умысла или какого-то заказа против какого-то игрока.

Если мы говорим про реакцию шахматной федерации России: осудить и сделать всё, чтобы подобные вещи были недопустимы. Но это скорее дела правоохранительных органов. В Федерации шахмат России подобных заявлений не было», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.