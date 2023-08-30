Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ткачёв прокомментировал заявление ФИДЕ против сексизма и сексуального насилия в шахматах

Ткачёв прокомментировал заявление ФИДЕ против сексизма и сексуального насилия в шахматах
Аудио-версия:
Комментарии

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв прокомментировал заявление ФИДЕ против сексизма и сексуального насилия в шахматах, которое организация опубликовала по ходу проходившего в августе в Баку (Азербайджан) Кубка мира.

«Так совпало, что заявление это всплыло во время Кубка мира. Но это могло произойти и до Кубка мира, и после. Это совпадения. Не было никакого злого умысла или какого-то заказа против какого-то игрока.

Если мы говорим про реакцию шахматной федерации России: осудить и сделать всё, чтобы подобные вещи были недопустимы. Но это скорее дела правоохранительных органов. В Федерации шахмат России подобных заявлений не было», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.

Материалы по теме
Главный скандал в мировых шахматах улажен. Ханс Ниманн больше не читер?
Главный скандал в мировых шахматах улажен. Ханс Ниманн больше не читер?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android