Гандболистки ЦСКА во второй раз в истории выиграли Суперкубок России
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Сегодня, 30 августа, состоялся матч за Суперкубок России по гандболу, в котором встречались женские команды ЦСКА и «Лада». Игра, прошедшая на стадионе «Кузбасс-Арена» в Кемерове, завершилась со счётом 29:24 в пользу московской команды.
Лучшим игроком этой встречи в составе ЦСКА стала Елена Михайличенко, на счету которой восемь мячей.
Эта победа стала второй в истории женской команды ЦСКА. Напомним, гандболистки московского клуба являются действующими чемпионками страны. В финальной серии гандбольной Суперлиги среди женских команд сезона-2022/2023 гандболистки столичного клуба со счётом 2-1 обыграли «Ростов-Дон».
Гандбол. Суперкубок России — 2023. Женщины
ЦСКА (Москва) — «Лада» (Тольятти) — 29:24 (14:10)
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