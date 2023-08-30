Федерация тхэквондо России перешла в Азию
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Федерация тхэквондо России ITF перешла в Азиатскую федерацию тхэквондо ITF, сообщает пресс-служба российской организации в соцсетях. Решение было принято на конгрессе Международной федерации тхэквондо ITF, участие в котором приняли представители 145 стран.
«Россию приняли 34-й страной в Азиатскую федерацию тхэквондо ITF. Это значит, что у нашей команды появилась возможность выступать на соревнованиях в Азии. Юрия Калашникова избрали на пост вице‑президента Международной федерации тхэквондо ITF», — говорится в заявлении.
Таким образом, российские спортсмены смогут выступить на чемпионате Азии, который пройдёт в августе 2024 года в Индии. Напомним, тхэквондо ITF не является олимпийским видом спорта.
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