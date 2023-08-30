Александра Горячкина: выступление под флагом ФИДЕ абсолютно никак не давит

Российская шахматистка Александра Горячкина сообщила, что не ощущала давления из-за выступления на женском Кубке мира по шахматам — 2023 под флагом Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«На меня это абсолютно никак не давит, потому что все знают, откуда я приехала, куда вернусь, какую страну представляю. Поэтому для меня флаг, гимн – это больше для спортсмена. Меня и кубок устроит, если честно», — сказала Горячкина на пресс-конференции.

Напомним, в финале женского Кубка мира по шахматам, который прошёл в Баку (Азербайджан), Горячкина на тай-брейке победила представительницу Болгарии Нургюл Салимову и впервые в карьере завоевала трофей. На первом Кубке мира по шахматам среди женщин, проходившем в 2021 году, Горячкина стала второй.