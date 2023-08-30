Горячкина — о турнире претенденток в Торонто: получить визу в Канаду — вообще не просто

Российская шахматистка Александра Горячкина, выигравшая женский Кубок мира по шахматам — 2023, рассказала о подготовке к турниру претенденток.
«Из особенностей — надо получить визу. В Канаду это сделать вообще не просто. По поводу начала подготовки, я закончила только что играть очень сложный Кубок мира, не хочется, если честно, думать о подготовке к следующему. К тому же время ещё есть», — передаёт слова Горячкиной корреспондент «Чемпионата» Юлия Сидорова.
Турнир претенденток пройдёт со 2 по 25 апреля в Торонто (Канада). Его победительница получит право сыграть за звание чемпионки мира по шахматам с действующей чемпионкой китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. Помимо Горячкиной, на турнир претенденток также отобрались Екатерина Лагно (Россия), Нургюль Салимова (Болгария), Анна Музычук (Украина), Лэй Тинцзе (Китай).
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