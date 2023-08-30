Мельникова — о Кубке России: у меня никогда таких марафонских соревнований не было

Чемпионка Олимпиады 2020 года в командном первенстве и бронзовый призёр Игр в Токио в личном многоборье и вольных упражнениях, 23-летняя российская гимнастка Ангелина Мельникова подвергла критике организацию порядка выхода на Кубке России по спортивной гимнастике, который проходит с 30 августа по 3 сентября в Сочи.

«В целом хочется сказать, вы знаете, что я всегда за честность, и сегодня у меня был реально очень трудный порядок выхода. У меня, наверное, никогда таких марафонских соревнований не было. Я выходила первая на прыжке, при этом при всём у меня три разминочных прыжка, мне потом ещё следом нужно два сразу же прыгнуть на оценку, то есть соответственно у меня пять прыжков подряд, это для любого спортсмена очень тяжело. Потом на брусьях я была заключительная, и после того, как мне надо было сделать заключительные брусья, мне надо быстро перемотаться, замотать ноги на бревно. Я как бешеная побежала на это бревно. Естественно, я не успела встать даже к судьям, потому что мне нужно было замотать ноги на разминку. Я прилетела на это бревно, вот так вот просто размялась (взмахивает рукой. — Прим. «Чемпионата»). Естественно, после бревна то же самое, я была пятая, там всего лишь одна девочка после меня была. Мне тоже нужно было перемотать уже, снять замотки, перемотать заново, замотать на вольные, потому что мне довольно нужно потуже замотать. В общем, вот такого просто полёта сумасшедшего ракетного у меня никогда не было», — поделилась Мельникова в социальной сети.