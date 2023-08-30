В мэрии Москвы оценили готовность городских спортивных площадок к наступлению зимы

Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков оценил готовность спортивных зон российской столицы к наступлению зимнего периода.

«Наступает период зимы, и мы готовы к тому, чтобы организовать зимний отдых. Для этого по решению мэра в каждом районе созданы катки с искусственным льдом. Каждый зимний период мы заливаем примерно 1000 катков с естественным льдом. Также в городе есть порядка 600 км лыжных трасс, половина из них – освещённые», — сказал Бирюков на Московском урбанистическом форуме.

В своей речи чиновник также отметил, что создание спортивных зон входит в обязательный стандарт при благоустройстве московских территорий. Комфортные спортивные площадки с тренажёрами и воркаут-зонами появились практически в каждом столичном дворе.