В мэрии Москвы оценили готовность городских спортивных площадок к наступлению зимы
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Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков оценил готовность спортивных зон российской столицы к наступлению зимнего периода.
«Наступает период зимы, и мы готовы к тому, чтобы организовать зимний отдых. Для этого по решению мэра в каждом районе созданы катки с искусственным льдом. Каждый зимний период мы заливаем примерно 1000 катков с естественным льдом. Также в городе есть порядка 600 км лыжных трасс, половина из них – освещённые», — сказал Бирюков на Московском урбанистическом форуме.
В своей речи чиновник также отметил, что создание спортивных зон входит в обязательный стандарт при благоустройстве московских территорий. Комфортные спортивные площадки с тренажёрами и воркаут-зонами появились практически в каждом столичном дворе.
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