CAS дисквалифицировал российскую тяжелоатлетку Татьяну Каширину на восемь лет
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Спортивный арбитражный суд (CAS) отметил оправдательный приговор Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА по делу серебряного призёра Олимпийских игр 2012 года и пятикратной чемпионки мира, российской тяжелоатлетки Татьяны Кашириной о нарушении антидопинговых правил.
Организация приняла решение дисквалифицировать Каширину на восемь лет — до января 2030 года. Напомним, Дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение о снятии всех обвинений в нарушении антидопинговых правил со спортсменки в 2022 году.
Напомним, Татьяна Каширина — пятикратная чемпионка мира по тяжёлой атлетике (2010, 2013, 2014, 2015, 2018), восьмикратная чемпионка Европы (2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2017, 2019) и серебряный призёр Олимпиады-2012 в Лондоне.
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