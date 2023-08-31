CAS дисквалифицировал российскую тяжелоатлетку Татьяну Каширину на восемь лет

Спортивный арбитражный суд (CAS) отметил оправдательный приговор Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА по делу серебряного призёра Олимпийских игр 2012 года и пятикратной чемпионки мира, российской тяжелоатлетки Татьяны Кашириной о нарушении антидопинговых правил.

Организация приняла решение дисквалифицировать Каширину на восемь лет — до января 2030 года. Напомним, Дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение о снятии всех обвинений в нарушении антидопинговых правил со спортсменки в 2022 году.

Напомним, Татьяна Каширина — пятикратная чемпионка мира по тяжёлой атлетике (2010, 2013, 2014, 2015, 2018), восьмикратная чемпионка Европы (2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2017, 2019) и серебряный призёр Олимпиады-2012 в Лондоне.