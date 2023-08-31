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Гимнастка Виктория Листунова выиграла Кубок России в личном многоборье

Гимнастка Виктория Листунова выиграла Кубок России в личном многоборье
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На Кубке России по спортивной гимнастике, который проходит в Сириусе, завершились соревнования женщин в индивидуальном многоборье. По сумме выступлений на четырёх снарядах обладательницей почётного трофея стала олимпийская чемпионка — 2020 в команде, абсолютная чемпионка Европы – 2021 Виктория Листунова.

Выступление победительницы судьи оценили в 56,850 балла. Второй результат показала Лейла Висильева (55,600), третьей стала Злата Осокина (54,800). Ещё одна олимпийская чемпионка, Ангелина Мельникова, — пятая (53,700).

Спортивная гимнастика. Кубок России. Сириус
Женщины. Индивидуальное многоборье

1. Виктория Листунова – 56,850.
2. Лейла Висильева – 55,600.
3. Злата Осокина – 54,800.
4. Диана Кустова – 54,500.
5. Ангелина Мельникова – 53,700.
6. Арина Семухина – 53,700.

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