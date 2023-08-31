Гимнастка Виктория Листунова выиграла Кубок России в личном многоборье

На Кубке России по спортивной гимнастике, который проходит в Сириусе, завершились соревнования женщин в индивидуальном многоборье. По сумме выступлений на четырёх снарядах обладательницей почётного трофея стала олимпийская чемпионка — 2020 в команде, абсолютная чемпионка Европы – 2021 Виктория Листунова.
Выступление победительницы судьи оценили в 56,850 балла. Второй результат показала Лейла Висильева (55,600), третьей стала Злата Осокина (54,800). Ещё одна олимпийская чемпионка, Ангелина Мельникова, — пятая (53,700).
Спортивная гимнастика. Кубок России. Сириус
Женщины. Индивидуальное многоборье
1. Виктория Листунова – 56,850.
2. Лейла Висильева – 55,600.
3. Злата Осокина – 54,800.
4. Диана Кустова – 54,500.
5. Ангелина Мельникова – 53,700.
6. Арина Семухина – 53,700.
- 31 августа 2023
-
19:18
-
18:57
-
16:06
-
15:46
-
14:59
-
11:26
-
11:18
- 30 августа 2023
-
22:10
-
19:33
-
19:26
-
18:09
-
17:58
-
17:49
-
16:57
-
16:53
-
16:43
-
16:33
-
16:31
-
16:20
-
16:14
-
16:08
-
15:50
-
15:45
-
15:31
-
14:01
-
11:36
-
11:00
-
09:44
- 29 августа 2023
-
23:00
-
21:24
-
20:59
-
20:21
-
19:26
-
18:15
-
17:35