Адам Кадыров награждён как самый юный участник чемпионата по тактической стрельбе

Команда сотрудников службы безопасности главы ЧР «К.Р.А. С.Б», в состав которой входил сын руководителя региона 15-летний Адам Кадыров, стала победителем 10-го открытого чемпионата по тактической стрельбе среди силовых подразделений памяти Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
Соревнования прошли на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. В них приняли участие 17 команд из 10 регионов России. Команда Кадырова также победила в самом зрелищном финальном упражнении «Дуэль».
По итогам турнира Адам Кадыров был награждён почëтной грамотой как самый юный и обладающий лидерскими качествами участник состязаний.
«Адам с раннего детства отличается волевым характером, целеустремлëнностью и трудолюбием. Он всегда доводит начатое дело до конца и добивается высоких результатов. Его физическая и боевая подготовка позволяют ему наравне с бойцами элитных спецподразделений выполнять самые сложные задачи», — приводит слова председателя парламента Чеченской республики Магомеда Даудова «Чечня сегодня».
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