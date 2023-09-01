Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Адам Кадыров награждён как самый юный участник чемпионата по тактической стрельбе

Адам Кадыров награждён как самый юный участник чемпионата по тактической стрельбе
chechnyatoday.com
Аудио-версия:
Комментарии

Команда сотрудников службы безопасности главы ЧР «К.Р.А. С.Б», в состав которой входил сын руководителя региона 15-летний Адам Кадыров, стала победителем 10-го открытого чемпионата по тактической стрельбе среди силовых подразделений памяти Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Соревнования прошли на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. В них приняли участие 17 команд из 10 регионов России. Команда Кадырова также победила в самом зрелищном финальном упражнении «Дуэль».

По итогам турнира Адам Кадыров был награждён почëтной грамотой как самый юный и обладающий лидерскими качествами участник состязаний.

«Адам с раннего детства отличается волевым характером, целеустремлëнностью и трудолюбием. Он всегда доводит начатое дело до конца и добивается высоких результатов. Его физическая и боевая подготовка позволяют ему наравне с бойцами элитных спецподразделений выполнять самые сложные задачи», — приводит слова председателя парламента Чеченской республики Магомеда Даудова «Чечня сегодня».

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android