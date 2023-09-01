Сергей Лавров: что делают сейчас с МОК — это издевательство над здравым смыслом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО высказался о позиции Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов. Министр подчеркнул, что действия организации заставляют вести поиски новых форм развития независимого спорта.

«Что делают сейчас с Международным олимпийским комитетом — это издевательство над здравым смыслом, над Олимпийской хартией. Президент России Владимир Путин тоже на эту тему говорил. Это вынуждает искать другие формы развития независимого, деполитизированного, по-честному состязательного спорта», — приводит слова Лаврова ТАСС.

Напомним, в марте текущего года МОК рекомендовал допустить россиян и белорусов на международные соревнования в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.