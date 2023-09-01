Сергей Лавров: что делают сейчас с МОК — это издевательство над здравым смыслом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО высказался о позиции Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов. Министр подчеркнул, что действия организации заставляют вести поиски новых форм развития независимого спорта.
«Что делают сейчас с Международным олимпийским комитетом — это издевательство над здравым смыслом, над Олимпийской хартией. Президент России Владимир Путин тоже на эту тему говорил. Это вынуждает искать другие формы развития независимого, деполитизированного, по-честному состязательного спорта», — приводит слова Лаврова ТАСС.
Напомним, в марте текущего года МОК рекомендовал допустить россиян и белорусов на международные соревнования в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.
- 1 сентября 2023
-
14:45
-
13:41
-
12:26
-
04:42
-
00:50
- 31 августа 2023
-
19:18
-
18:57
-
16:06
-
15:46
-
14:59
-
11:26
-
11:18
- 30 августа 2023
-
22:10
-
19:33
-
19:26
-
18:09
-
17:58
-
17:49
-
16:57
-
16:53
-
16:43
-
16:33
-
16:31
-
16:20
-
16:14
-
16:08
-
15:50
-
15:45
-
15:31
-
14:01
-
11:36
-
11:00
-
09:44
- 29 августа 2023
-
23:00
-
21:24