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Чернышенко — о допинге на ОИ-2014: Россию обвинили во всех грехах, но это была зависть

Чернышенко — о допинге на ОИ-2014: Россию обвинили во всех грехах, но это была зависть
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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко выразил мнение, что Международный олимпийский комитет (МОК) использует спорт в политических целях под влиянием недружественных сил. По мнению Чернышенко, это объясняет допинговый скандал вокруг России, возникший после Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

«После Олимпийских игр в Сочи нас обвинили во всех грехах, что якобы там были допинговые скандалы, но это на самом деле была зависть и злоба, попытка использовать спортивное движение в политических целях. Всё из-за того, что международные организации, управляющие спортом, — Международный олимпийский комитет, федерации — решили под воздействием недружественных сил, в основном англосаксов, использовать спорт в политических целях для управления миром или колонизации», — приводит слова Чернышенко «РИА Новости Спорт».

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