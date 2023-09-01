Гимнаст Даниел Маринов выиграл Кубок России в индивидуальном многоборье

На Кубке России по спортивной гимнастике, который проходит в Сириусе, завершились соревнования мужчин в индивидуальном многоборье. По сумме выступлений на шести снарядах обладателем почётного трофея стал Даниел Маринов, получивший от судей 84,850 балла. Второе место занял Сергей Найдин (83,050). Третьим стал Иван Куляк (80,800), для которого эти соревнования стали первыми после годичного отстранения.

В субботу и воскресенье на Кубке России пройдут соревнования в отдельных видах у мужчин и женщин.

Спортивная гимнастика. Кубок России. Сириус

Мужчины. Индивидуальное многоборье

1. Даниел Маринов – 84,850

2. Сергей Найдин – 83,050

3. Иван Куляк – 80,800

4. Кирилл Прокопьев – 80,100

5. Виктор Калюжин – 79,600

6. Евгений Кисель – 73,300