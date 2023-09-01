Нил Робертсон стал 4-м снукеристом в истории, сделавшим не менее 900 сенчури за карьеру

Австралийский снукерист Нил Робертсон с сухим счётом 5:0 обыграл соотечественника Райана Томерсона в квалификации турнира Wuhan Open и вышел в основную часть соревнований. В последнем фрейме Робертсон набрал 141 очко, сделав тем самым 900-й сенчури в карьере.

Сенчури в снукере — это брейк в 100 и более очков, набранный за один заход за стол.

Робертсон стал четвёртым игроком в истории снукера, достигшим отметки 900 сенчури в карьере. Лидирует по этому показателю англичанин Ронни О'Салливан, в активе которого 1202 сенчури. Второе место занимает шотландец Джон Хиггинс (941), на третьей позиции располагается англичанин Джадд Трамп (907).

Квалификационные матчи турнира Wuhan Open 2023 стартовали сегодня, 1 сентября, на Morningside Arena в Лестере. Основные соревнования пройдут в октябре и станут первым рейтинговым турниром, проведённым в Китае почти за четыре года.