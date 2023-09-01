Нил Робертсон стал 4-м снукеристом в истории, сделавшим не менее 900 сенчури за карьеру

Австралийский снукерист Нил Робертсон с сухим счётом 5:0 обыграл соотечественника Райана Томерсона в квалификации турнира Wuhan Open и вышел в основную часть соревнований. В последнем фрейме Робертсон набрал 141 очко, сделав тем самым 900-й сенчури в карьере.
Сенчури в снукере — это брейк в 100 и более очков, набранный за один заход за стол.
Робертсон стал четвёртым игроком в истории снукера, достигшим отметки 900 сенчури в карьере. Лидирует по этому показателю англичанин Ронни О'Салливан, в активе которого 1202 сенчури. Второе место занимает шотландец Джон Хиггинс (941), на третьей позиции располагается англичанин Джадд Трамп (907).
Квалификационные матчи турнира Wuhan Open 2023 стартовали сегодня, 1 сентября, на Morningside Arena в Лестере. Основные соревнования пройдут в октябре и станут первым рейтинговым турниром, проведённым в Китае почти за четыре года.
- 1 сентября 2023
-
19:44
-
19:23
-
17:38
-
17:34
-
17:29
-
16:59
-
15:29
-
14:45
-
13:41
-
12:26
-
04:42
-
00:50
- 31 августа 2023
-
19:18
-
18:57
-
16:06
-
15:46
-
14:59
-
11:26
-
11:18
- 30 августа 2023
-
22:10
-
19:33
-
19:26
-
18:09
-
17:58
-
17:49
-
16:57
-
16:53
-
16:43
-
16:33
-
16:31
-
16:20
-
16:14
-
16:08
-
15:50
-
15:45