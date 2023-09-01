Кёрлингиста сборной Эстонии дисквалифицировали за участие на турнире в России

Член сборной Эстонии по керлингу Михаил Власов дисквалифицирован Эстонской федерацией этого вида спорта до конца сезона за то, что на прошлой неделе принял участие в турнире в России, сообщает ERR. Соревнования прошли в Светлогорске Калининградской области. Власов выступал вместе с белорусскими спортсменами, но как представитель Эстонии и в форме национальной команды. При этом участие представителя Эстонии фигурировало в рекламе соревнований, организованных федераций кёрлинга России. Также в турнире принимали участие команды Италии и Бразилии.

В Союзе кёрлингистов Эстонии потребовали у Власова объяснений по поводу его участия в соревнованиях, но он не признал, что поступил неправильно.

Власов — игрок сборной Эстонии, вместе с командой Эдуарда Вельцмана он стал чемпионом страны. Отправившись на турнир в Россию, он сообщил команде, что едет на лечение. В итоге Союз кёрлингистов Эстонии приостановил право Власова представлять страну на международном уровне, а также в местных соревнованиях и государственных тренировочных программах.