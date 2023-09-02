В МОК раскрыли причину, по которой россиянам запретили участвовать в Азиатских играх

В Международном олимпийском комитете (МОК) объяснили, почему российским и белорусским спортсменам запретили участвовать в Азиатских играх, где разыгрываются олимпийские лицензии.

«Концепция участия спортсменов с российскими и белорусскими паспортами на Азиатских играх — 2023 прорабатывалась, как обсуждалось на олимпийском саммите в декабре 2022 года, но оказалась неосуществимой по техническим причинам», — приводит слова представителя МОК «РИА Новости Спорт».

Напомним, Азиатские игры пройдут в Ханчжоу (Китай) с 23 сентября по 8 октября. Именно Олимпийский совет Азии (ОСА) в конце января предложил россиянам принять участие в данных международных соревнованиях.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов от участия в международных турнирах. Таким образом МОК отреагировал на ситуацию на Украине.