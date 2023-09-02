Мельникова стала лучшей в опорном прыжке на Кубке России, Листунова завоевала бронзу

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, чемпионка мира в многоборье Ангелина Мельникова стала победительницей соревнований в опорном прыжке на Кубке России по спортивной гимнастике.

23-летняя Мельникова продемонстрировала результат в 13,649 балла. Второе место заняла 19-летняя Алина Шклокова (13,583), тройку призёров замкнула действующая чемпионка России в многоборье Виктория Листунова (13,533).

Спортивная гимнастика. Кубок России, опорный прыжок. Женщины. Результаты

1. Ангелина Мельникова – 13,649 балла.

2. Алина Шклокова – 13,583.

3. Виктория Листунова – 13,533.

Напомним, в марте Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила спортсменов из России и Беларуси от участия в соревнованиях под своей эгидой.