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Мельникова стала лучшей в опорном прыжке на Кубке России, Листунова завоевала бронзу

Мельникова стала лучшей в опорном прыжке на Кубке России, Листунова завоевала бронзу
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Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, чемпионка мира в многоборье Ангелина Мельникова стала победительницей соревнований в опорном прыжке на Кубке России по спортивной гимнастике.

23-летняя Мельникова продемонстрировала результат в 13,649 балла. Второе место заняла 19-летняя Алина Шклокова (13,583), тройку призёров замкнула действующая чемпионка России в многоборье Виктория Листунова (13,533).

Спортивная гимнастика. Кубок России, опорный прыжок. Женщины. Результаты

1. Ангелина Мельникова – 13,649 балла.
2. Алина Шклокова – 13,583.
3. Виктория Листунова – 13,533.

Напомним, в марте Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила спортсменов из России и Беларуси от участия в соревнованиях под своей эгидой.

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