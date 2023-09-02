Мельникова стала лучшей в опорном прыжке на Кубке России, Листунова завоевала бронзу
Поделиться
Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, чемпионка мира в многоборье Ангелина Мельникова стала победительницей соревнований в опорном прыжке на Кубке России по спортивной гимнастике.
23-летняя Мельникова продемонстрировала результат в 13,649 балла. Второе место заняла 19-летняя Алина Шклокова (13,583), тройку призёров замкнула действующая чемпионка России в многоборье Виктория Листунова (13,533).
Спортивная гимнастика. Кубок России, опорный прыжок. Женщины. Результаты
1. Ангелина Мельникова – 13,649 балла.
2. Алина Шклокова – 13,583.
3. Виктория Листунова – 13,533.
Напомним, в марте Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила спортсменов из России и Беларуси от участия в соревнованиях под своей эгидой.
Комментарии
- 2 сентября 2023
-
16:49
-
16:08
-
15:17
-
14:57
-
14:20
-
13:48
-
02:27
- 1 сентября 2023
-
23:48
-
23:12
-
22:48
-
21:10
-
19:44
-
19:23
-
17:38
-
17:34
-
17:29
-
16:59
-
15:29
-
14:45
-
13:41
-
12:26
-
04:42
-
00:50
- 31 августа 2023
-
19:18
-
18:57
-
16:06
-
15:46
-
14:59
-
11:26
-
11:18
- 30 августа 2023
-
22:10
-
19:33
-
19:26
-
18:09
-
17:58
Партнерский контент