Листунова стала лучшей на разновысоких брусьях на Кубке России, Мельникова — вне топ-3
Поделиться
Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, чемпионка Европы в многоборье Виктория Листунова стала победительницей соревнований гимнасток на разновысоких брусьях на Кубке России по спортивной гимнастике.
Листунова показала результат в 15,133 балла. Второе место заняла Диана Кустова (14,933), тройку призёров замкнула Ульяна Перебиносова (14,866).
Отметим, что олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, чемпионка мира в многоборье Ангелина Мельникова заняла на разновысоких брусьях четвёртое место. Она набрала 14,700 балла.
Спортивная гимнастика. Кубок России, разновысокие брусья. Женщины. Результаты
1. Виктория Листунова – 15,133 балла.
2. Диана Кустова – 14,933.
3. Ульяна Перебиносова – 14,866.
Комментарии
- 2 сентября 2023
-
16:49
-
16:08
-
15:17
-
14:57
-
14:20
-
13:48
-
02:27
- 1 сентября 2023
-
23:48
-
23:12
-
22:48
-
21:10
-
19:44
-
19:23
-
17:38
-
17:34
-
17:29
-
16:59
-
15:29
-
14:45
-
13:41
-
12:26
-
04:42
-
00:50
- 31 августа 2023
-
19:18
-
18:57
-
16:06
-
15:46
-
14:59
-
11:26
-
11:18
- 30 августа 2023
-
22:10
-
19:33
-
19:26
-
18:09
-
17:58
Партнерский контент