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Листунова стала лучшей на разновысоких брусьях на Кубке России, Мельникова — вне топ-3

Листунова стала лучшей на разновысоких брусьях на Кубке России, Мельникова — вне топ-3
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Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, чемпионка Европы в многоборье Виктория Листунова стала победительницей соревнований гимнасток на разновысоких брусьях на Кубке России по спортивной гимнастике.

Листунова показала результат в 15,133 балла. Второе место заняла Диана Кустова (14,933), тройку призёров замкнула Ульяна Перебиносова (14,866).

Отметим, что олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, чемпионка мира в многоборье Ангелина Мельникова заняла на разновысоких брусьях четвёртое место. Она набрала 14,700 балла.

Спортивная гимнастика. Кубок России, разновысокие брусья. Женщины. Результаты

1. Виктория Листунова – 15,133 балла.
2. Диана Кустова – 14,933.
3. Ульяна Перебиносова – 14,866.

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