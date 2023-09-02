Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Листунова стала лучшей на разновысоких брусьях на Кубке России, Мельникова — вне топ-3

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, чемпионка Европы в многоборье Виктория Листунова стала победительницей соревнований гимнасток на разновысоких брусьях на Кубке России по спортивной гимнастике.

Листунова показала результат в 15,133 балла. Второе место заняла Диана Кустова (14,933), тройку призёров замкнула Ульяна Перебиносова (14,866).

Отметим, что олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, чемпионка мира в многоборье Ангелина Мельникова заняла на разновысоких брусьях четвёртое место. Она набрала 14,700 балла.

Спортивная гимнастика. Кубок России, разновысокие брусья. Женщины. Результаты

1. Виктория Листунова – 15,133 балла.

2. Диана Кустова – 14,933.

3. Ульяна Перебиносова – 14,866.