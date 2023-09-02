Гандболисты ЦСКА впервые выиграли Суперкубок России, одолев «Чеховских медведей»

Гандболисты московского ЦСКА обыграли «Чеховских медведей» и впервые стали обладателями Суперкубка России среди мужских команд. Матч за трофей прошёл в Москве и завершился победой армейского клуба со счётом 31:26 (17:12).

В составе ЦСКА по десять мячей забили Юлиан Гирик и Даниил Шишкарёв. В составе «Чеховских медведей» шесть раз отличился Дмитрий Корнев, четыре гола на счету Александра Ермакова.

ЦСКА принимал участие в матче как чемпион страны, а «Чеховские медведи» как обладатели Кубка России. Подмосковная команда выигрывала трофей все девять лет, в течение которых проводился его розыгрыш.

Гандбол. Суперкубок России. Мужчины

ЦСКА (Москва) – «Чеховские медведи» (Московская область) — 31:26 (17:12).