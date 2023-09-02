Глава ICF: турниры отказывают россиянам в участии из-за проблем с безопасностью

Президент Международной федерации каноэ (ICF) Томас Конецко заявил, что организация не будет вводить правило обязательного допуска российских спортсменов на турниры, так как далеко не все организаторы соревнований способны гарантировать безопасность атлетам.

«Совет ICF подавляющим большинством голосов принял решение о разрешении россиянам вернуться в качестве нейтральных спортсменов на особых условиях. Но мы ввели пункт, согласно которому организаторы могут отказать им в участии, если нет возможности гарантировать безопасность спортсменам и соревнованиям.

Мы не хотим портить наши турниры. Некоторые организаторы решили воспользоваться этим вариантом и отказали нейтральным спортсменам в участии, потому что нет возможности обеспечить безопасность, и мы должны это принять.

Это часть нашего решения, но я ожидаю, что, возможно, на чемпионат мира по гребле в Тайланде россияне будут допущены как нейтральные атлеты, и они должны будут пройти процесс отбора.

Решение полностью зависит от организаторов, мы знаем, что они находятся под серьёзным финансовым давлением, так как введение мер безопасности стоит дорого, а у всех наших организаторов очень ограниченный бюджет. Мы не хотим их заставлять допускать или не допускать россиян, это их полностью независимое решение.

Если правительство государства будет говорить, что не допустит спортсменов к соревнованиям, то это решение принято без участия Федерации. Это то, с чем мы не согласны, и мы, возможно, будем думать об отмене соревнований. До тех пор, пока организаторы могут объяснить и обосновать, почему они не могут обеспечить безопасность соревнований или спортсменов, нам придётся с этим мириться. Так было с Германией и Италией.

Всем нам нелегко было найти решение, но спорт является частью демократической системы. Мы должны учитывать большинство голосов и принимать это мнение», — приводит слова главы ICF Inside the Games.

Также Конецко добавил, что россияне будут получать допуск на турниры в соответствии со всеми критериями Международного олимпийского комитета (МОК).

Напомним, россияне уже не смогли выступить на чемпионате мира в Германии и чемпионате мира среди юниоров в Италии из-за того, что организаторы не смогли гарантировать безопасность спортсменов.