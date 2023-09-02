Казанская «Стрела» впервые в истории вышла в финал Кубка России по регби
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«Стрела» впервые в истории вышла в финал Кубка России по регби. В полуфинале казанская команда на своей площадке обыграла московское «Динамо» со счётом 32:15. У победителей две попытки оформил Герман Давыдов, по одной — Дамеон Вентер, Омари Гриняев и Йохан Тромп. В составе «Динамо» попытки на счету Максима Берцова и Кирилла Кузнецова.
Две реализации «Стрелы» на счету Кобуса Мараиса, у «Динамо» отличился Даниил Семёнов. Эти же игроки забили штрафные.
Напомним, в четвертьфинале «Динамо» сенсационно переиграло «Енисей-СТМ» − 17:14.
В финале Кубка России «Стрела» сыграет с победителем пары «Локомотив-Пенза» − «Красный Яр».
Регби. Кубок России. Полуфинал
«Стрела» (Казань) − «Динамо» (Москва) − 32:15 (15:10).
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