«КПРФ» разгромил «Сиб-Транзит» и вышел в лидеры чемпионата России по мини-футболу

Московский «КПРФ» разгромил «Сиб-Транзит» во втором матче 1-го тура чемпионата России среди команд Суперлиги. Встреча в Москве завершилась победой «КПРФ» со счётом 11:2. Футболисты «КПРФ» не успокоились, пока счёт не стал 11:0, и только после этого гости сумели забить два мяча. В составе московской команды по два раза отличились Арсер Багиров и Сергей Крыкун.

Напомним, в первом матче, который прошёл накануне, «КПРФ» одолел «Сиб-Транзит» со счётом 5:4.

Московский клуб вышел в лидеры чемпионата России после 1-го тура, набрав шесть очков из шести.

Мини-футбол. Чемпионат России. 1-й тур. 2-й матч

«КПРФ» (Москва) — «Сиб-Транзит» (Новокузнецк) – 11:2 (7:0).

Голы: Багиров, 2, 6, Крыкун, 3, 25, Майя, 14, Баталья, 15, Абрамович, 17, Ахуков, 17, Асадов, 22, Лысков, 27, Баскаков, 31 — Лейфельд, 34, Зайков, 37.