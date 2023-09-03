«КПРФ» разгромил «Сиб-Транзит» и вышел в лидеры чемпионата России по мини-футболу

Московский «КПРФ» разгромил «Сиб-Транзит» во втором матче 1-го тура чемпионата России среди команд Суперлиги. Встреча в Москве завершилась победой «КПРФ» со счётом 11:2. Футболисты «КПРФ» не успокоились, пока счёт не стал 11:0, и только после этого гости сумели забить два мяча. В составе московской команды по два раза отличились Арсер Багиров и Сергей Крыкун.
Напомним, в первом матче, который прошёл накануне, «КПРФ» одолел «Сиб-Транзит» со счётом 5:4.
Московский клуб вышел в лидеры чемпионата России после 1-го тура, набрав шесть очков из шести.
Мини-футбол. Чемпионат России. 1-й тур. 2-й матч
«КПРФ» (Москва) — «Сиб-Транзит» (Новокузнецк) – 11:2 (7:0).
Голы: Багиров, 2, 6, Крыкун, 3, 25, Майя, 14, Баталья, 15, Абрамович, 17, Ахуков, 17, Асадов, 22, Лысков, 27, Баскаков, 31 — Лейфельд, 34, Зайков, 37.
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