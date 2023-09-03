Коулман на этапе Бриллиантовой лиги в Китае показал самое быстрое время сезона на 100 м

Американский спринтер, трёхкратный чемпион мира Кристиан Коулман в субботу, 2 сентября, показал самое быстрое время в сезоне на дистанции 100 метров. На этапе Бриллиантовой лиги в Сямыне (Китай) спортсмен преодолел эту дистанцию за 9,83 секунды.

Отметим, что две недели назад на чемпионате мира по лёгкой атлетике Коулман стал на стометровке только пятым. В Китае же спортсмен показал лучшее время на этой дистанции с момента завоевания титула чемпиона мира в 2019 году.

Второе место в этом забеге занял ямайский спринтер Кишане Томпсон, показавший время 9,85 секунды, а третьим стал чемпион мира 2022 года, американец Фред Керли со временем 9,96 секунды.

Теперь Кристиан Коулман делит звание самого быстрого человека в сезоне с чемпионом мира в беге на 100 метров в 2023 году американцем Ноа Лайлзом.