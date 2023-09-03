Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Коулман на этапе Бриллиантовой лиги в Китае показал самое быстрое время сезона на 100 м

Коулман на этапе Бриллиантовой лиги в Китае показал самое быстрое время сезона на 100 м
Аудио-версия:
Комментарии

Американский спринтер, трёхкратный чемпион мира Кристиан Коулман в субботу, 2 сентября, показал самое быстрое время в сезоне на дистанции 100 метров. На этапе Бриллиантовой лиги в Сямыне (Китай) спортсмен преодолел эту дистанцию за 9,83 секунды.

Отметим, что две недели назад на чемпионате мира по лёгкой атлетике Коулман стал на стометровке только пятым. В Китае же спортсмен показал лучшее время на этой дистанции с момента завоевания титула чемпиона мира в 2019 году.

Второе место в этом забеге занял ямайский спринтер Кишане Томпсон, показавший время 9,85 секунды, а третьим стал чемпион мира 2022 года, американец Фред Керли со временем 9,96 секунды.

Теперь Кристиан Коулман делит звание самого быстрого человека в сезоне с чемпионом мира в беге на 100 метров в 2023 году американцем Ноа Лайлзом.

Материалы по теме
«Мне говорили, что это невозможно». Кто бросил вызов быстрейшему человеку на планете
«Мне говорили, что это невозможно». Кто бросил вызов быстрейшему человеку на планете
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android