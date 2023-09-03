Российский гроссмейстер Андрейкин выиграл партию за семь ходов
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Российский шахматист Дмитрий Андрейкин обыграл представителя Франции Этьена Бакро в рамках третьего дивизиона турнира Champions Chess Tour всего за семь ходов.
Этот онлайн-турнир проходит на платформе chess.com с лимитом времени 15 минут на партию и добавлением трёх секунд за каждый ход.
Этьен Бакро, игравший чёрными фигурами, сдался в позиции, которую компьютер оценивал как +3,4 в пользу белых — но с таким контролем времени шахматисты часто допускают ошибки, имея и более солидный перевес.
В финале первого дивизиона этого турнира 16-й чемпион мира, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен сыграет с французским шахматистом Алирезой Фируджей, занимающим пятое место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
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