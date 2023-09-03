Карлсен: сейчас подошёл к завершению карьеры настолько близко, насколько это возможно
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Бывший чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен высказался о своих достижениях в классических шахматах. Ранее норвежский гроссмейстер стал победителем Кубка мира по шахматам — 2023.
«Я чувствую себя отлично. Было несколько трофеев, которые я хотел выиграть больше всего, и теперь коллекция завершена. Это прекрасное чувство, я очень рад. В классических шахматах я достиг всего. Понятно, что можно ставить и другие цели, но сейчас я подошёл к завершению карьеры настолько близко, насколько это возможно. Я точно это знаю», — приводит слова Карлсена NRK.
Напомним, Магнус Карлсен остаётся первым номером рейтинга ФИДЕ, несмотря на отказ от титула чемпиона мира. 16-й чемпион мира по шахматам удерживал свой титул с 2013 по 2023 год.
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