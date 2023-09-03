Объединённый мир борьбы не допустил до ЧМ 26 человек из России и Беларуси

Объединённый мир борьбы (UWW) не допустил до чемпионата мира 26 россиян и белорусов из 235.

Чемпионат мира состоится в Белграде (Сербия) с 16 по 24 сентября.

«После тщательной проверки со стороны United World Wrestling и в рамках подготовки к чемпионату мира среди взрослых 235 человек из России и Беларуси прошли тщательную проверку анкетных данных и социальных сетей. В него вошли борцы всех стилей и категорий, а также сопровождающий их вспомогательный персонал. Из 235 имён 26 человек были признаны неприемлемыми либо из-за активной поддержки СВО, либо из-за подтверждённого членства в вооружённых силах или органах национальной безопасности.

Все спортсмены из России или Беларуси будут соревноваться как индивидуальные нейтральные спортсмены, без каких-либо флагов или упоминаний о своих странах. Кроме того, в случае вручения медалей этим спортсменам не будут звучать государственные гимны России и Беларуси», – говорится в сообщении на официальном сайте.