Объединённый мир борьбы не допустил до ЧМ 26 человек из России и Беларуси

Объединённый мир борьбы (UWW) не допустил до чемпионата мира 26 россиян и белорусов из 235.
Чемпионат мира состоится в Белграде (Сербия) с 16 по 24 сентября.
«После тщательной проверки со стороны United World Wrestling и в рамках подготовки к чемпионату мира среди взрослых 235 человек из России и Беларуси прошли тщательную проверку анкетных данных и социальных сетей. В него вошли борцы всех стилей и категорий, а также сопровождающий их вспомогательный персонал. Из 235 имён 26 человек были признаны неприемлемыми либо из-за активной поддержки СВО, либо из-за подтверждённого членства в вооружённых силах или органах национальной безопасности.
Все спортсмены из России или Беларуси будут соревноваться как индивидуальные нейтральные спортсмены, без каких-либо флагов или упоминаний о своих странах. Кроме того, в случае вручения медалей этим спортсменам не будут звучать государственные гимны России и Беларуси», – говорится в сообщении на официальном сайте.
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