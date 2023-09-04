Мо Фарах провёл свой последний забег в Лондоне, где стал четвёртым
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Четырёхкратный олимпийский чемпион, британский бегун Мо Фарах провёл свой последний забег в Лондоне в полумарафоне The Big Half, став лишь четвёртым.
Фарах преодолел дистанцию за 1 час 2 минуты 40 секунд, отстав от лидера на 1 минуту и 35 секунд.
Он рекордные три раза выигрывал данный забег. В январе этого года 40-летний британец заявлял, что завершит карьеру в 2023 году.
Напомним, Фарах выиграл золотые медали на дистанциях 5 км и 10 км на Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро. Также он является шестикратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы.
В прошлом году стало известно, что легендарный бегун Мо Фарах всю жизнь скрывал своё настоящее имя и происхождение. Оказалось, что он не имеет отношения к Великобритании.
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