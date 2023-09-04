Горячкина и Лагно примут участие в Суперфинале чемпионата России среди мужчин
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Шахматистки Александра Горячкина и Екатерина Лагно примут участие в Суперфинале мужского чемпионата России. Об этом сообщил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.
«Впервые в истории наших шахмат сразу две спортсменки — Александра Горячкина и Екатерина Лагно — сыграют в открытом Суперфинале чемпионата России. Таким образом наши выдающиеся шахматистки начинают подготовку к турниру претенденток ФИДЕ, который пройдёт в Торонто в апреле следующего года. Уверен, что участие в этом сильном соревновании принесёт нашим девушкам большую пользу, а они, в свою очередь, своей игрой привлекут к Суперфиналу дополнительное внимание», — приводит слова Филатова официальный сайт Федерации шахмат России.
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