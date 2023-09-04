Маринов: почти все выступали на КР с новыми элементами, поэтому оценки ниже, чем на ЧР
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Российский гимнаст Даниел Маринов рассказал, почему участники Кубка России показали более низкие результаты, чем на чемпионате России в Казани.
«Почти все спортсмены выступали с новыми элементами, эти комбинации никто нигде не показывал. Новые элементы создают больше волнения, на них больше вероятность ошибиться. Поэтому оценки были чуть ниже, чем на чемпионате России в Казани», — сказал Маринов в эфире «Матч ТВ».
На проходивших на федеральной территории Сириус соревнованиях 18‑летний Маринов победил в индивидуальном многоборье, а также выиграл золото в упражнениях на брусьях и серебро в упражнениях на коне и в опорном прыжке. На турнире выступал и олимпийский чемпион Давид Белявский, который завоевал серебряную медаль.
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