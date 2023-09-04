Макрон встретится со сборной Франции перед чемпионатом мира по регби

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с национальной командой страны по регби перед чемпионатом мира. Об этом сообщает RMC.

Сегодня, 4 сентября, Макрон отправится в Рюэль-Мальмезон, где находится тренировочная база команды, чтобы выразить поддержку всем игрокам и персоналу сборной.

Чемпионат мира по регби 2023 года пройдёт во Франции с 8 сентября по 28 октября. Французская национальная команда попала в одну группу с Италией, Новой Зеландией, Намибией и Уругваем.

Предыдущий чемпионат мира по регби проходил в 2019 году. На том турнире Франция дошла до четвертьфинала, где уступила Уэльсу со счётом 19:20. Победу на чемпионате одержала сборная Южной Африки, обыгравшая в финальном матче англичан (32:12).