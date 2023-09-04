Карлсен — о победе в Generation Cup: сегодня голова совсем не работала
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Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен признался, что не был в своей лучшей форме во время победного финала Julius Baer Generation Cup.
«Это был совершенно не мой день. Честно говоря, мне повезло, что я дошёл до армагеддона. Моя голова совсем не работала. Я хорошо поужинал с семьёй перед игрой, но ещё до этого чувствовал, что голова не работает. Некоторые дни оказываются хорошими, но иногда бывают такие дни, когда приходится преодолевать трудности. Счастлив, что у меня это получилось», — сказал Карлсен в интервью Chess24.
Карлсен играл с Алирезой Фируджей. По итогам четырёх партий в быстрые шахматы была зафиксирована ничья — 2:2. В итоге Карлсен одержал победу в армагеддоне, где играл чёрными фигурами.
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