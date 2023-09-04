Родионенко: смена поколений в гимнастике идёт великолепно, у нас хорошее будущее

Российский тренер по гимнастике Валентина Родионенко оценила новое поколение отечественных спортсменов.
«Будущее у нас будет очень хорошим. Вот на Кубке России мы посмотрели на наше новое поколение. Да, они ошибались, но все они выходили с достойными программами, а это дорогого стоит. Смена поколений идёт великолепно: появляются хорошие девочки и мальчики. Все идёт как надо, нас никто этими санкциями не убивал.
Кто любимый спортсмен из нового поколения? Есть люди, к которым мы предъявляем больше требований, ну и некоторые могут посчитать, что это наши любимчики, но это не так. На самом деле, когда мы видим, что мальчик или девочка может сделать больше, чем они делают в этот момент, тогда мы, естественно, уделяем этому человеку много времени.
Какие места на международных соревнованиях показывал бы Даниел Маринов? Начнём с того, что Даниел ещё слишком молод — ему всего-то 18 лет, а для мужской гимнастики это мало. Он очень молодой парень с очень хорошей программой. И где-то мы его бережем, в каких-то моментах говорим, что не надо торопиться. На международный уровень он обязательно выйдет и там не растеряется. Мне кажется, он будет в числе лидеров, потому что он показывает и сложную программу, и классную школьную гимнастику, а это дорогого стоит", — сказала Родионенко в интервью «Матч ТВ».
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