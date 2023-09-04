Родионенко: Глотова несобранная, ей нужен психолог

Российский тренер Валентина Родионенко высказалась о гимнастке Алёне Глотовой.

«На психологию мы обращаем внимание с теми, кому видим, что нужна помощь психолога. Вот есть у нас такая Алёна Глотова, других мы пока не видим.

Она просто несобранная. Тренируется великолепно, проходит контрольные тренировки на ура, но, выходя на соревнования, теряется. Что нужно? Психолог! Это было на чемпионате, это повторилось на Кубке. Мы уехали с «Круглого», она была идеально готова, а тут в шестёрку с трудом попала», — сказала Родионенко в интервью «Матч ТВ».

В 2022 году в Казани на чемпионате России по спортивной гимнастике Глотова стала чемпионкой России в командном зачёте в составе команды Приволжского федерального округа. Также спортсменка заняла третье место чемпионата в вольных упражнениях.