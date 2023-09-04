Родионенко — о белорусских гимнастах: если соперник слабее, это не приносит удовлетворения

Российский тренер по гимнастике Валентина Родионенко высказалась о международных соревнованиях.
«Нам не хватает международных стартов… Вот мы сейчас часто ездим в Беларусь, они — к нам. Белорусы у нас постоянно на «Круглом» находятся. Понимаете, когда соперник слабее тебя, это нам удовлетворения не приносит. Они — да, получают, учатся, но мы… Хочется, чтобы наши ребята тоже учились, развивались. Этого нам не хватает, и именно международные старты дают нам это. А своих турниров у нас достаточно. К белорусам постоянно ездим, проводим сборы.
В следующем году много стартов, так что и в этом плане всё в порядке: Игры БРИКС, Игры дружбы. Думаю, что на Игры дружбы придут многие, потому что после Олимпиады они перестанут бояться и начнут соревноваться с нами», — сказала Родионенко в интервью «Матч ТВ».
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