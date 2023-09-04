Президент МОК Томас Бах: реальность такова, что миром правит политика, и это система

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о влиянии политики на спорт и олимпийское движение.

В допуске россиян и белорусов на Олимпийские игры – 2024 не обходится и без этого вопроса.

«С одной стороны, у нас есть российское правительство, которое хочет, чтобы мы игнорировали мир. С другой стороны, украинское правительство заявило о полной изоляции всех, у кого есть российский паспорт, что невозможно с точки зрения наших ценностей. Это невозможно с точки зрения прав человека. Это невозможно с точки зрения Олимпийской хартии, поэтому мы приходим к этой формуле: защитить права человека отдельных спортсменов, но наказать российское государство, правительство, за нарушение Олимпийской хартии.

Мы должны признать реальность, а реальность такова, что миром правит политика, и это система. Чтобы донести свои ценности, добиться уважения вашей организации, вам нужно сотрудничать с политикой. Нельзя сказать, что мы не имеем никакого отношения к политике и что мы живём на острове или в пузыре, в полном одиночестве. Однажды я назвал ложью слова некоторых бывших спортивных чиновников, которые говорили, что спорт не имеет ничего общего с политикой и деньгами. Это неправильно. Мы должны сотрудничать с политикой.

Мы должны вести диалог с политикой и должны обеспечить, чтобы политика уважала нашу автономию, наш нейтралитет и таким образом позволяла нам делать мир лучше с помощью спорта. В противном случае, если нас будут политизировать, этот вклад пропадёт. Тогда больше не будет всемирной солидарности. Тогда больше не будет правил, которые распространяются на всех в спорте на этой планете, и нам придётся убеждать в этом политических лидеров», — приводит слова Баха CNBC TV18.